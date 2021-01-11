 

«Ничего не движется» — рекордный снегопад парализовал Испанию

11.01.2021, 7:54, Новости дня
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На Испанию обрушился сильнейший за последние 40 лет снегопад, пишет Welt. На дорогах застревают автомобили, в аэропортах — пассажиры. В Мадриде и Кастилия-Ла-Манче объявлен самый высокий уровень тревоги, а на севере страны температуры доходят до рекордных -35,8 °C.

Мадрид тонет в снегу. Дороги парализованы, огромные пробки, сотни машин не могут сдвинуться с мёртвой точки. В столице Испании почти ничего не движется.

Мэр города сообщил в своём Twitter-аккаунте: «Это сложная и тяжёлая ситуация, поэтому я призываю вас остаться дома».

На несколько часов заблокирован и аэропорт. Застряли сотни пассажиров. Кроме того, футбольной команде «Реал Мадрид» пришлось несколько часов ждать вылета на гостевой матч с «Осасуной». Другой мадридский клуб «Атлетико» отменил домашнюю игру.

Испания переживает самый сильный снегопад за последние 40 лет. В Мадриде и Кастилия-Ла-Манче власти объявили самый высокий уровень тревоги. В Вега-де-Лурдесе на севере страны столбик термометра показал -35,8 °C — самая низкая температура, которая когда-либо фиксировалась в Испании.

Слепить снеговика в парке или покататься на санках в центре города — для многих в снегопаде есть и светлая сторона.

ЖИТЕЛЬНИЦА МАДРИДА 1: Только недавно переехала в Мадрид. Меня очень удивило, что здесь начал идти дождь, потом снег.

ЖИТЕЛЬНИЦА МАДРИДА 2: Я наслаждаюсь снегом на улице, иначе в эти дни делать нечего.

ЖИТЕЛЬНИЦА МАДРИДА 3: Это здорово! У нас так много лет не было снега. Наконец, что-то новое за долгое время. Мне очень это нравится.

В ближайшие дни холода сохранятся. В начале недели температуры могут снизиться ещё сильней. Национальная метеорологическая служба Испании ожидает ещё до 50 см снега.  

Дата выхода в эфир 09 января 2021 года. 



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