В Швеции испугались газовой войны из-за «Северного потока – 2»

11.01.2021, 7:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Победа Джо Байдена на выборах президента США может привести к эскалации газовой войны в непосредственной близости от Швеции из-за газопровода «Северный поток – 2», пишет газета Svenska Dagbladet.

По мнению авторов издания, вступление Байдена в должность не приведет к переменам в отношении США к российскому проекту. «Скорее наоборот: Джо Байден, если это возможно, даже более жесткий его (газопровода) противник, чем Дональд Трамп», – говорится в статье, передает РИА «Новости».

Журналисты напомнили, что еще в должности вице-президента Байден заявлял, что с трубопроводами по дну Балтийского моря Европа «станет еще более зависимой» от российского голубого топлива. Лучшей альтернативой этому он назвал поставки сжиженного природного газа из США.

Авторы статьи подчеркнули, что для Швеции вопрос «Северного потока – 2» уже решен, поскольку в июне 2018 года правительство одобрило прокладку газопровода через шведскую экономическую зону. Однако на уровне ЕС, считают журналисты, этот вопрос вызывает политические споры на фоне угрозы американских санкций. При этом в политическом плане «Северный поток – 2» может рассчитывать на постоянную поддержку правительства Германии.

Тем временем немецкие власти одобрили создание фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Он должен помочь завершению строительства «Северного потока – 2». Однако в Берлине настаивают, что проекту нужна поддержка на уровне Евросоюза, где немало противников новой трубы. Наблюдатели уверены, что фонд появился для решения важной проблемы, которая возникнет только после завершения строительства газопровода.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы, страны ЕС понимают это и поддерживают строительство газопровода.