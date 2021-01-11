Сторонники Трампа предлагали надеть наручники на членов Конгресса США

11.01.2021, 5:06, Новости дня

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На форумах сторонники президента США Дональда Трампа открыто обсуждали предложение надеть наручники на членов Конгресса США и не дать им утвердить победу Джо Байдена на выборах, сообщают СМИ.

Недовольные итогами выборов открыто обсуждали попытку ворваться в Капитолий, но правоохранители, хоть и знали об этом, не приняли соответствующих мер. Сторонники Трампа сейчас обсуждают возможность проведения протестов в день инаугурации Байдена, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер после встречи с директором ФБР Кристофером Реем заявил, что «угроза со стороны экстремистских группировок сохраняется на высоком уровне». По его мнению, «следующие несколько недель будут критически важными». Он указал, что «провокационные и опасные высказывания» лишь «усилились».

В среду сторонники ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.