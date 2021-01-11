Северный флот пообещал продолжить патрулирование Ту-142 над Арктикой и Атлантикой

11.01.2021, 4:10, Новости дня

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Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 над Арктикой и Атлантикой будут одной из приоритетных задач объединения ВВС и ПВО Северного флота (СФ) в 2021 году.

«Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Северного флота.

Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 в прошлом году более 20 раз патрулировали в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой. Средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составила около 13 часов, а пройденное расстояние превышало 11 тыс. километров. Как уточняется пресс-службой флота, все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств.

Ранее сообщалось о том, что Ту-142 провели 11-часовой полет над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами.