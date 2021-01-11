 

Глава МИД Эстонии раскритиковал идею референдума о присоединении к России

11.01.2021, 4:10, Новости дня
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Предложение ряда оппозиционных депутатов о том, чтобы вынести на обсуждение на референдуме вопрос о присоединении Эстонии к России, дискредитирует прибалтийскую республику, сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он выразил уверенность, что такое предложение «не было случайным», оно сделано, чтобы «дискредитировать Эстонскую Республику и, следовательно, правительство на международном уровне с целью достижения внутриполитического успеха», передает РИА «Новости».

Он отметил, что есть и другие предложения оппозиции, которые являются крайне чувствительными для эстонского общества: референдумы о выходе Эстонии из НАТО, восстановлении СССР, вхождении в сферу влияния России, запрете обучения на эстонском языке в Эстонии. Рейнсалу сообщил о «систематической информационной операции по дискредитации государства по наиболее чувствительным вопросам с точки зрения политики безопасности».

С осуждением инициативы оппозиционных депутатов также выступили глава правительства Эстонии Юри Ратас (Центристская партия), спикер парламента Хенн Пыллуаас (Консервативная народная партия (EKRE), министр финансов Мартин Хельме (председатель EKRE).



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