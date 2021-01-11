В Петербурге двух мужчин задержали за попытку помешать ночному рейду по барам

11.01.2021, 3:16, Новости дня

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Двух мужчин задержали в ночь на воскресенье за попытку помешать проведению рейда по выявлению заведений общепита, нарушающих запрет городских властей на работу в ночное время, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

В Петербурге с 4 января заработали бары, кафе и рестораны. Ранее планировалось, что по 10 января они не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время. Но накануне Нового года эти ограничения были смягчены: предприятиям общепита разрешили с 4 января продлить работу до 23.00 мск, сохранив запрет на обслуживание посетителей ночью.

«В ночь с 9 на 10 января были задержаны двое мужчин, которые вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок, препятствовали работе рейдовой группы и журналистов, нецензурно выражались. В отношении задержанных возбуждены административные дела по статье «мелкое хулиганство». Также им грозит уголовное дело «по факту порчи оборудования съемочной группы одного из телеканалов», – цитирует РИА «Новости» сообщение властей Петербурга.

Во время рейда пострадала съемочная группа канала «78», у которой в одном из ресторанов сначала отобрали микрофон, а затем один из посетителей повредил камеру, передает агентство со ссылкой на сообщение телеканала.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге около ста кафе и баров выступили против прекращения работы в новогодние праздники и намерены продолжать принимать посетителей.