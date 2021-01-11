 

Мэр Якутска объявила об отставке из-за состояния здоровья

11.01.2021, 3:16, Новости дня
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Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила о решении подать в отставку из-за состояния здоровья, она ложится в больницу, предстоят операции.

Авксентьева сообщила в Instagram, что приняла такое решение после «непростых разговоров с семьей и с командой». Ее близкие «серьезно обеспокоены здоровьем» Авксентьевой, «причина – стрессы и постоянная тревога за город». Она признала, что «не может работать 24/365» и «завтра ложится в больницу, скоро операции».

«Поэтому прошу, уважаемые работодатели, отпустить меня с легким сердцем и пожелать удачи на новом этапе жизни! Прошу принять мое решение», – сообщила она, добавив, что «11 января внесет в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий».

Авксентьева подчеркнула, что «не держалась ни за власть, ни за должность», на которой «трудилась честно». «Ни я, ни мои родные не получали землю, квартиры, другие «блага», у нас нет бизнеса», – заверила она, поблагодарив «друзей и сторонников».

На выборах Авксентьева попросила «поддержать Евгения Григорьева», которого «готовила», Якутск – его родной город, она выбрала его первым заместителем за «интеллект и хорошее образование, честность, смелость, уважение к людям». «А команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него. Все наши планы должны быть реализованы, а данные обещания – исполнены», – сообщила она, призвав «не драматизировать ситуацию», ведь «незаменимых людей нет, а история Якутска отмеряется столетиями».

Как сообщила пресс-служба мэрии Якутска, осенью Авксентьева проходила углубленное медицинское обследование, врачи выявили несоответствие норме ряда показателей. «По результатам ПЭТ-КТ врачами принято решение о необходимости проведения хирургических операций, которые должны состояться в ближайшее время. Угрозы ее жизни нет, операции плановые. Вместе с тем, лечение и реабилитация могут занять продолжительное время. Также недавно выявлены отклонения в функционировании ее сердечно-сосудистой системы», –приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В 2018 году Авксентьева стала первой женщиной-мэром Якутска. Из-за нестандартного взгляда на работу муниципалитета, активности в социальных сетях и непрерывного сокращения расходов на собственную администрацию ее стали называть «мэром здорового человека». Она рассказывала, что на работе ей поступали угрозы, ее пытались шантажировать.



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