 

Киев на 20-м месте в списке наиболее удобных для дистанционной работы городов

11.01.2021, 1:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Издание Big 7 Travel составило список лучших городов мира для удаленной работы в 2021 году.

Основными критериями отбора стали: доступность интернета, наличие коворкингов, инфраструктура, уровень безопасности, стоимость жилья и еды.

На первом месте рейтинга Таллинн (Эстония), на втором – Тбилиси (Грузия), также в первой пятерке Белград (Сербия), Бали (Индонезия), Чиангмай (Таиланд).

На 20-й позиции рейтинга оказался Киев.

“Если вы справляетесь с холодной зимой и не против выучить немного украинского – Киев для вас. Эта оживленная столица идеально подходит для всех удаленных сотрудников, которые хотят изучить уникальную культуру в течение длительного периода проживания. Здесь не только хороший Wi-Fi, но и множество коворкинг-пространств. Киев имеет отличное сообщение с остальной Европой, что делает его практичным вариантом для тех, кто хочет заниматься бюджетным путешествием”, – сказано в материле.

Издание отметило, что студия в центре города обойдется в сумму от $500, а ужин – не больше $5.

На последних строчках рейтинга Мехико (Мексика) и Веллингтон (Новая Зеландия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / В Сенат внесена двухпартийная резолюция в поддержку свободных выборов в Беларуси

19.09 / Кража на £2,5 млн. Похищенные в Лондоне редкие книги нашли в подвале сельского дома в Румынии

06.07 / Зеленский: Снижение количества медиков, которые заражаются COVID-19, показывает, что старания власти дают результат

13.09 / Эксперты: Дальний Восток поддержал выпускников «школы губернаторов»

27.11 / «Важный сигнал» — гомосексуалистов бундесвера реабилитируют и поощрят деньгами

13.08 / Депутаты Европарламента призвали ЕС не признавать выборы в Белоруссии

04.09 / Минздрав озвучил рекомендации к вакцинации россиян от коронавируса

19.08 / МВД заявило о снижении числа совершенных мигрантами преступлений

02.08 / Затулин нашептывает Козаку идею положить в основу российской стратегии в Украине “грузинскую или молдавскую модель”

28.11 / На европейском рынке резко упала доля Huawei

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска