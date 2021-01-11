 

55-летний Павлик в третий раз станет отцом. Его 26-летняя супруга ждет первенца

11.01.2021, 1:04, Новости дня
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Украинский певец Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репяховой ждут ребенка. Об этом 10 января сообщила Репяхова на своей странице в  Instagram.

“Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь”, – написала она.

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

“Поздравляю!!! Внимательные подписчики уже заметили раньше!Здоровья крепкого!!! Это огромнейшее счастье”, – прокомментировала публикацию elenka.skripnichenko.

“Это было ожидаемо”, – написала s_korolchuk.

Павлик также опубликовал на своей странице фотографию с фотосессии с супругой, на которой видно ее округлившийся живот, однако не комментировал публикацию.

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Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik)

8 января Репяхова рассказывала, что вместе с супругом находятся на отдыхе на горнолыжном курорте Буковель.

В сентябре женщина заявляла, что хочет троих детей и назвала бы их: Миша, Люба и Витя.

Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018 году она стала его концертным директором.

В мае 2020 года пара зарегистрировали отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Позже они планировали провести торжественную свадебную церемонию для родных, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является танцовщица Лариса Созаева, торжество было отложено.

У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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