 

Референдум о форме правления в Киргизии признан состоявшимся

11.01.2021, 0:34, Новости дня
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Референдум о форме правления в Киргизии признан состоявшимся, явка превысила порог в 30%, сообщила пресс-служба ЦИК республики.

По состоянию на 18.00 (15.00 мск) явка составила 33,08%, превысив необходимый порог в 30%, передает РИА «Новости». 

По данным ЦИК, явка на президентских выборах за два часа до закрытия участков составила 33,13%. Наибольшая активность избирателей фиксируется в Иссык-Кульской области – 39,2%, в Бишкеке явка составила 31,86%.

В воскресенье в Киргизии начались досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирают форму правления в стране – парламентскую или президентскую. За пост главы киргизского государства борются 17 кандидатов. 

Напомним, с 5 октября в Бишкеке начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики. На фоне беспорядков президент Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост, спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы республики, в результате врио президента стал премьер-министр Садыр Жапаров.



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