 

«Спутником V» вакцинировались более 1,5 млн человек

11.01.2021, 0:34, Новости дня
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Свыше 1,5 млн человек сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», препарат «не вызывает сильной аллергии», информирует Российский фонд прямых инвестиций.

Об этом информирует ТАСС.

6 января Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что в РФ прививку от коронавируса «Спутник V» сделали более одного миллиона человек. Вакцина уже зарегистрирована не только в РФ и Белоруссии, но и в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире.



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