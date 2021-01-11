«Спутником V» вакцинировались более 1,5 млн человек

11.01.2021, 0:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Свыше 1,5 млн человек сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», препарат «не вызывает сильной аллергии», информирует Российский фонд прямых инвестиций.

Об этом информирует ТАСС.

6 января Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что в РФ прививку от коронавируса «Спутник V» сделали более одного миллиона человек. Вакцина уже зарегистрирована не только в РФ и Белоруссии, но и в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире.