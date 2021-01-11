 

Сестра Буша-старшего умерла из-за коронавируса

11.01.2021, 0:34, Новости дня
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Нэнси Эллис Буш, сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, умерла на 95-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19, сообщил ее сын.

Она умерла в доме престарелых в штате Массачусетс. Буш была госпитализирована с повышенной температурой в конце декабря. У нее подтвердили COVID-19. В последние дни ее состояние значительно ухудшилось, передает ТАСС.

Напомним, США лидируют по числу выявленных случаев коронавируса, в декабре число жертв COVID-19 в стране превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Джордж Буш-старший умер 30 ноября 2018 года. В последние годы он страдал болезнью Паркинсона. Он, как и сестра, умер на 95-м году жизни.



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