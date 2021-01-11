 

Глава Тернопольской ОГА второй раз заразился коронавирусом

11.01.2021, 0:10, Новости дня
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Глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш повторно заразился коронавирусом. Об этом он написал в Facebook 10 января.

“Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на COVID-19. Теперь у меня точно нет сомнения, что заразиться можно повторно. В прошлый раз болезнь перенес тяжело. По собственному опыту знаю, что это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно”. – отметил Труш.

Он попросил всех серьезно отнестись к карантину.

“Если мы сейчас не локализируем инфекцию, через две-три недели последствия могут быть критическими. Правительство пыталось принять меры максимально лояльные и сбалансированные. Они значительно мягче, чем в других европейских странах, поэтому надеюсь на ваше ответственное отношение”, – написал глава ОГА.

https://www.facebook.com/Trush.Volodymyr/posts/217841376549857

22 августа 2020 года Труш сообщил, что получил положительный тест на COVID-19.

“Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие не самое лучшее”, – написал тогда чиновник.

С начала пандемии в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1,115 млн человек. Из них 791,6 тыс. пациентов выздоровели, 19,8 тыс. – умерли. За последние сутки 99 человек скончались от COVID-19, выписали из больниц 5,3 тыс. заболевших. В Тернопольская области выявлено 35 139 случаев, умерло 485 человек, выздоровело 31 490.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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