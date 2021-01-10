 

Пелоси назвала Трампа «потерявшим рассудок президентом»

10.01.2021, 23:40, Новости дня
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Импичмент президента США Дональда Трампа не позволит ему вновь баллотироваться на этот пост, сообщила спикер Палаты представителей Конгресса страны Нэнси Пелоси.

Пелоси заявила, что это является «одной из причин, по которой люди выступают за импичмент». По ее словам, в Конгрессе есть «решительная поддержка» импичмента, хотя самой ей кажется более предпочтительным использование 25-й поправки к конституции. Associated Press поясняет, что в процедуру импичмента можно включить запрет занимать государственные должности. Спикер Палаты представителей заявила, что действующий лидер США «является безумным, потерявшим рассудок, опасным президентом». Она считает, что Трамп «должен быть привлечен к ответственности», передает ТАСС.

Напомним, согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост президента в случае досрочного прекращения полномочий лидера страны, его недееспособности. О поправке и импичменте заговорили после того, как сторонники ворвались в Конгресс. Трамп осудил беспорядки, но его все равно обвинили в подстрекательстве толпы.



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