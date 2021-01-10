Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 млн человек

10.01.2021, 23:40, Новости дня

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В мире зафиксировано 90005787 случаев коронавируса, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Жертвами COVID-19 стали 1931382 человека. По числу выявленных случаев коронавируса лидируют США (22255827), Индия (10450284) и Бразилия (8075998), передает ТАСС.

Напомним, Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, сообщал, что 12 декабря число случаев COVID-19 в мире превысило 70 млн человек. 26 декабря сообщалось, что в мире зафиксировано более 80 млн случаев коронавируса.