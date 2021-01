“Будет забыт как нерелевантный твит”. Шварценеггер назвал Трампа худшим президентом США

10.01.2021, 23:16, Новости дня

Бывший губернатор Калифорнии, актер, член Республиканской партии США Арнольд Шварценеггер назвал президента Дональда Трампа худшим президентом страны в истории. Видео со соответствующим заявлением Шварценеггер опубликовал 10 января в Twitter.

Актер рассказал, что в детстве, которое прошло в Австрии после Второй мировой войны, его окружали сломленные люди, которые с помощью алкоголя пытались бороться с чувством вины за причастность к злейшему режиму в истории. Шварценеггер признался, что его отец часто приходил домой пьяным, избивал ребенка и жену.

По мнению бывшего губернатора Калифорнии, его отец не мог оправиться от травм, которые получил от нацистского режима, построенного на лжи и нетерпимости.

“С помощью такой же лжи Трамп, отказывающийся признавать результаты честных выборов, собирает своих сторонников. Он пытался совершить переворот, поведя за собой людей с помощью лжи. Моего отца и его соседей тоже вели неверным путем с помощью лжи, и я знаю, куда приводит такая ложь”, – отметил Шварценеггер.

По его мнению, Трамп будет забыт “как нерелевантный твит”, а США преодолеют кризис и будут после него более сильными, как рыцарский меч, который становится лучше после закалки. На этих словах Шварценеггер показал меч.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент.

Пенс пока официально не комментировал, готов ли начать процедуру отстранения Трампа. В соответствии с конституцией, такая процедура инициируется на основании заявления вице-президента о недееспособности главы государства. По данным The New York Times, Пенс выступает против прекращения полномочий Трампа на основании 25-й поправки. Вице-президент США считает, что это усугубит хаос в стране, а не остановит его.

8 января Демократическая партия США распространила новый проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы резолюции обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Согласно опросу, проведенному агентством Reuters и компанией Ipsos 7–8 января, более половины американцев хотят немедленного отстранения Трампа от должности.