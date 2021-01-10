Тюнеры модифицировали кроссовер Porsche Cayenne Turbo S 2006 года

10.01.2021, 22:56, Новости дня

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Известное ателье представило уникальный экземпляр кроссовера Porsche Cayenne Turbo S, выпущенного в 2006 году.

В данном случае речь идет о модификации, которая прошла серьезную доработку, позволившую отличить автомобиль от остальных модификаций. На сегодняшний день владелец тюнингованного Porsche Cayenne Turbo S готов продать модель за 1,92 млн рублей в местной валюте. Кузов получил цвет – синий металлик, а также обладает крупными колесными дисками на 18 дюймов. Напомним, данная модель получила 4,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 514 л.с. мощности.

Среди новшеств также называют систему полного привода, замену уплотнителя, а также прокладки. Предложенная модификация окажется отличным решением для тех, кто намерен путешествовать.