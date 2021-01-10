 

Компания Audi в 2021 году привезет в Россию 18 новинок

10.01.2021, 22:56, Новости дня
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Немецкая компания Audi анонсировала выход в наступившему году новых 18 моделей.

Уже до первого квартала на отечественном рынке появятся улучшенные седаны и хетчбэки. Кроме того, новые модели смогут похвастаться 1,4 и 2,0-литровыми силовыми агрегатами, которые выдают от 150 до 190 л.с. мощности. Эксперты указали, что далее в РФ также появятся у дилеров «заряженные» модификации Audi RS 6 Avant, Audi RS 7 Sportback, Audi RS Q8, Audi RS 4 Avant и Audi RS 5

Кроме того, на российском рынке ожидается появление новых кроссоверов Audi RS Q3 и Audi RS Q3 Sportback, которые пользуются внушительным спросом. Более точные характеристики об автомобилях будут известны несколько позже. Остальные детали пока не называют.



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