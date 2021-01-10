Марка Hyundai отзывает с рынка Китая 2591 неисправный электромобиль

10.01.2021, 22:56, Новости дня

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Китайская компания Beijing Hyundai Motor Co объявила об отзыве на местном рынке 2,5 тысяч машин, в которых обнаружена серьезная неисправность.

В ходе проведенного исследования установлено, что тормозная система обладает существенными дефектами. Уже с 22 января начнется программа по отзыву техники, тогда как речь идет об электрических внедорожниках Encino, а также о седанах La Festa. Встроенная электронная система торможения может проявлять аномальный сигнал, из-за которого эффективность работы существенно уменьшается.

Для исправления данной проблемы понадобиться доработать программное обеспечение транспортных средств. Кроме того, всем владельцам неисправной техники в ближайшее время будут отправлены письма для приглашения посетить сервисные центры.