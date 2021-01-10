Компания Apple обещает в марте представить обновленный iPad Pro

10.01.2021, 22:02, Новости дня

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По сообщению профильного издания MacOtakara, компания Apple официально представит устройства iPad Pro нового поколения в марте текущего года.

Уже известно, что эти iPad получат экран с размером диагонали 12,9 дюйма. Дисплей здесь создан по технологии Mini-LED. Менее всего изменения коснутся дизайна, так как новые планшеты внешне будут очень похожи на старые.

Однако компания Apple изменит расположение динамиков в планшете и их количество. Корпус станет немного толще. И, кроме того, изменится расположение линзы тыльной камеры. Увеличение толщины разработчик объясняет использованием Mini-LED-матрицы. Также обещан выпуск бюджетной версии iPad, соответствующей модели Air третьего поколения.