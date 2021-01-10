Генсек ООН сравнил 2021 год с 1945-м

10.01.2021, 21:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Нынешний год похож на 1945-й, однако на сегодня война ведется против коронавируса, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генассамблеи ООН.

«Мы переживаем момент как в 1945 году. Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата», – цитирует РИА «Новости» Гутерреша.

По его словам, конфликт больше не является вопросом только военной и экономической мощи. Он отметил, что в современном взаимосвязанном мире нужен многосторонний подход и глобальное партнерство. Гутерреш подчеркнул, что необходимо сохранять международное сотрудничество и расширять представление о том, что значит это понятие.

Также генсек напомнил, что из-за пандемии коронавируса 88 млн человек оказались за чертой бедности, а 270 млн угрожает нехватка еды, и призвал «к новой глобальной сделке» на международном уровне.

«Необходимо лучше осуществлять руководство властью, ресурсами и возможностями и распределять их надо более справедливо. Развивающиеся страны должны играть пропорциональную роль в глобальных институтах», – указал он.

Новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности, выявили в Великобритании в декабре 2020 года. К 7 января мутировавший штамм коронавируса обнаружили в 22 странах Европы.

Напомним, в середине декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне.