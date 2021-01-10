Стало известно, под каким флагом выступят российские лыжники на ЧМ

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10.01.2021, 20:40, Новости дня
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Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на предстоящем чемпионате мира в немецком Оберстдорфе выступят под флагом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), сообщила глава Ассоциации лыжных видов спорта России, президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе.

По ее словам, называться команда будет «Спортсмены из России» (National Athletes of Russia). На церемониях награждения в случае победы российских спортсменов будет исполняться гимн FIS в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства, передает ТАСС. 

В свою очередь президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья РФ Дмитрий Дубровский подтвердил принятое решение. «Конечно, оно также касается прыгунов и двоеборцев. К чемпионату мира будем готовить новую форму и комбинезоны», – заметил он.

Чемпионат мира-2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе пройдет с 22 февраля по 7 марта.

Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия.



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