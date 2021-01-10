В РФ выявили первый случай «британского» штамма коронавируса

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10.01.2021, 20:40, Новости дня
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Первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса выявлен в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У одного человека это был коронавирус нового штамма», – сказала Попова в эфире канала «Россия 1». Она подчеркнула, что заразившийся житель вернулся из Великобритании.

Ранее в воскресенье пециалисты Национального института инфекционных болезней в Японии обнаружили новую мутацию коронавируса, его диагностировали у прилетевших в страну из Бразилии туристов.

Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.



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