В Японии заявили об обнаружении новой мутации коронавируса из Бразилии

10.01.2021, 19:46, Новости дня

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Специалисты Национального института инфекционных болезней в Японии обнаружили новую мутацию коронавируса, его диагностировали у прилетевших в страну из Бразилии туристов.

«Шестого января Национальным институтом инфекционных болезней была выявлена новая мутация нового коронавируса у четырех человек, прилетевших 2 января (в Японию) из Бразилии», – отмечается в пресс-релизе, передает РИА «Новости».

Вирус вызывает беспокойство из-за более высокой контагиозности, утверждают в институте, в составе имеются мутации N501Y и E484K в ключевом контактном участке белка-шипа. Также ученые утверждают, что собранные данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов, поэтому сейчас тяжело оценить уровень патогенности и эффективности существующих вакцин.

По данным японских СМИ, в настоящее время один из инфицированных – мужчина в возрасте около 40 лет – госпитализирован из-за проблем с дыханием. У женщины отмечаются боли в горле и головные боли, а у ребенка – повышенная температура. Болезнь у четвертого из инфицированных протекает пока бессимптомно.

В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.