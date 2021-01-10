 

В Японии заявили об обнаружении новой мутации коронавируса из Бразилии

10.01.2021, 19:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Специалисты Национального института инфекционных болезней в Японии обнаружили новую мутацию коронавируса, его диагностировали у прилетевших в страну из Бразилии туристов.

«Шестого января Национальным институтом инфекционных болезней была выявлена новая мутация нового коронавируса у четырех человек, прилетевших 2 января (в Японию) из Бразилии», – отмечается в пресс-релизе, передает РИА «Новости».

Вирус вызывает беспокойство из-за более высокой контагиозности, утверждают в институте, в составе имеются мутации N501Y и E484K в ключевом контактном участке белка-шипа. Также ученые утверждают, что собранные данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов, поэтому сейчас тяжело оценить уровень патогенности и эффективности существующих вакцин.

По данным японских СМИ, в настоящее время один из инфицированных – мужчина в возрасте около 40 лет – госпитализирован из-за проблем с дыханием. У женщины отмечаются боли в горле и головные боли, а у ребенка – повышенная температура. Болезнь у четвертого из инфицированных протекает пока бессимптомно.

В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / На москвичку в квартире рухнул потолок вместе со строителем

24.07 / Кремль поддержал действия Кадырова в отношении Помпео

30.10 / Добровинский разъяснил последствия лишения статуса адвоката

20.08 / «Дорогой, Владимир! Я ваш большой поклонник» — сенат США припомнил Трампу «подхалимаж» перед Путиным

09.07 / Китай предупредил о новом неизвестном вирусе рядом с Россией

08.10 / В Раде предложили штрафовать СМИ за отрицание «российской агрессии»

03.07 / VOAэкспресс 2 июля 2020

11.08 / Определена дата старта ракеты Antares с российскими двигателями и грузом для МКС

05.01 / Путин озвучил название фонда помощи нуждающимся в лекарствах детям

06.07 / ГБР вручило обвинительный акт Пашинскому по делу о стрельбе, он назвал его фейковым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска