Спасатели посоветовали снять золотые украшения в морозы

10.01.2021, 18:52, Новости дня

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В МЧС рассказали, как защититься от холода и не получить обморожение.

«Отдавайте предпочтение теплой, свободной и многослойной одежде. Запаситесь теплыми стельками и шерстяными носками, которые сохраняют сухость ног, надевайте теплые варежки. На морозе не носите металлические украшения, в том числе золотые и серебряные. Обувь должна быть свободной, прослойка воздуха удерживает тепло, а в тесной, плотно прилегающей к ноге обуви замерзнуть можно очень быстро», – приводит ТАСС рекомендации главка МЧС по Новосибирской области.

Спасатели советуют закрывать шапкой и шарфом уши и лицо, а в мороз дышать только через нос, не употреблять алкоголь, не курить на морозе и хорошо питаться.

«Если замерзли, перекусите и выпейте горячий чай. Если вам нужно долго простоять на морозе, машите руками, стучите ногами, шевелите пальцами на них, прыгайте», – уточняется в сообщении МЧС.

При обморожении пострадавшего нужно как можно быстрее поместить в тепло, аккуратно снять с него одежду и обувь, чтобы не повредить обмороженные ткани, дать ему теплое питье, чтобы нагревание организма шло изнутри, и отвезти обмороженного к врачу. Ни в коем случае не давать пить спиртное, и не заставлять пострадавшего двигаться, не делать массаж, согревающие компрессы, не растирать снегом, не смазывать кожу жиром или маслом, подчеркивают спасатели.

Кроме того, в МЧС отмечают, что именно осенью и зимой растет число пожаров из-за неправильной эксплуатации печей и приборов для обогрева. Чтобы избежать этого, необходимо, чтобы их установкой и проверкой занимались квалифицированные специалисты.

«Ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. При сжигании древесного угля может образоваться опасное для жизни количество угарного газа.Категорически нельзя использовать духовку и кухонную плиту для обогрева дома. Это может привести к выделению угарного газа, который не имеет вкуса и запаха и очень опасен», – уточнили в МЧС.

Покупая электрообогреватель, лучше всего брать модель с функцией автоматического отключения. В ванной и там, где может быть контакт с водой, электрообогреватели лучше не ставить. Выходя из комнаты или ложась спать, прибор необходимо отключать.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшую неделю в Москве будут держаться сильные морозы, температура воздуха опустится до минус 20 градусов.