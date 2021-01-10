Сын Лукашенко назвал отца «отвратительным пациентом»

10.01.2021, 17:58, Новости дня

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Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай назвал своего отца отвратительным пациентом, потому что тот не всегда прислушивается к рекомендациям врачей.

По его словам, они оба переболели коронавирусной инфекцией летом этого года, и белорусский лидер, как оказалось, зачастую не придерживался нужного лечения и отказывался выполнять предписания врачей, передает РИА «Новости».

«Он очень плохой пациент, отвратительный просто», – отметил сын президента.

Он добавил, что его отец отказывается делать то, что нужно, даже когда «приводишь факты, конкретные примеры <…> из, можно сказать, соседней палаты».

«И от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии», – отметил Николай.

При этом сам белорусский лидер заявил, что «в этот раз лечился», так как ему через пять дней нужно было выступать с посланием белорусскому народу и парламенту. Лукашенко и его сын в то же время отметили, что пока не собираются делать прививку от COVID-19.

Ранее Лукашенко заявил, что официальная статистика по смертности от коронавируса в Белоруссии отражает реальное число умерших, власти не видят интереса фальсифицировать данные.