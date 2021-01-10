 

Ломаченко и Усик вошли в десятку рейтинга лучших боксеров по версии Boxing Scene

10.01.2021, 17:00, Новости дня
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Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко попали в десятку рейтинга боксерского портала Boxing Scene. 

Супертяжеловес Усик занял шестое место, на его счету 18 побед и ни одного поражения. Спортсмен выиграл нокаутом 13 боев. Василий Ломаченко занял девятое место. В списке чемпиона 14 побед и два поражения. 10 боев он выиграл нокаутом.

Лидером рейтинга стал мексиканский боксер Сауль Альварес, у него 54 победы, одна ничья и два поражения. 36 боев спортсмен выиграл нокаутом.

Свой последний поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко провел с американцем Теофимо Лопесом в октябре прошлого года. Он продлился все 12 раундов. По единогласному решению судей, победу одержал Лопес: 116:112, 119:109, 117:111. Теперь он является обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, WBC и IBF (первые три пояса ранее принадлежали Ломаченко).

Ломаченко отказался признавать проигрыш Лопесу по очкам. Американец в свою очередь сказал, что не собирается давать реванш Ломаченко. Это было второе поражение в карьере украинца: в марте 2014 года он уступил мексиканцу Орландо Салидо, тоже по решению судей.

Усик в ноябре прошлого года победил британского супертяжа Дерека Чисору единогласным решением судей – 117:112, 115:113, 115:113. Это была 18-я победа украинского тяжеловеса в 18 поединках на профессиональном уровне (13 он выиграл нокаутом). После победы над Чисорой Усик стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Сейчас этот пояс принадлежит британцу Энтони Джошуа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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