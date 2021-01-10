 

Путин и Макрон обсудили предстоящие переговоры по Карабаху

10.01.2021, 16:10, Новости дня
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Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили предстоящую 11 января в Москве трехстороннюю встречу лидеров России, Азербайджана и Армении. Макрон поддержал усилия РФ по содействию нагорнокарабахскому урегулированию, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент Франции выразил поддержку усилиям РФ по содействию нагорнокарабахскому урегулированию. Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению – в том числе по линии профильных международных организаций», – цитирует ТАСС сообщение Кремля.

Также Путин и Макрон поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым планирует обсудить возвращение военнопленных, поиск тел погибших военнослужащих, а также судьбы пропавших без вести. Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».

В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.



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