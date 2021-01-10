Умерла мать российского актера Алексея Панина – СМИ

10.01.2021, 16:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Умерла мать российского актера Алексея Панина Татьяна Власова, сообщило 10 января издание “Дни.ру“.

Власова скончалась еще 5 января, однако об этом стало известно только сейчас. Причина смерти женщины неизвестна. Панин не сообщал о смерти своей матери в своем Instagram.

В последнее время 43-летний Панин жил в Испании, в маленьком городке Торревьеха провинции Аликанте с дочерью Анной. До пандемии мать часто навещала его и внучку. Поскольку сегодня границы закрыты и прямых авиарейсов нет, уехать в Москву на похороны проблематично даже с пересадками, отметило издание.

Одной из первых соболезнования Панину выразила певица Лолита Милявская.

Власова много лет работала редактором издательства “Наука” и поддерживала своего сына, который часто попадал в скандальные истории. Она заставила его поступить в Российский институт театрального искусства (ГИТИС), но за вздорный характер и поведение актера выгоняли из института три раза, писала газета “Комсомольская правда”.

Отец Панина, инженер в научно-исследовательском институте, скончался, когда актеру было 20 лет.