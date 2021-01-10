Исследовано влияние утренней погоды на рабочее настроение днем

10.01.2021, 15:46, Новости дня

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Ученые из немецкого университета в Люнебурге решили проверить, влияет ли погода по утрам на настроение сотрудников одной из крупных компаний. Для исследования была создана фокус-группа из 115 человек, а материал собирали в апреле, когда погода в данном регионе наиболее переменчива.

Оказалось, что погода влияет не только на самочувствие, о чем давно известно. Люди демонстрировали большую уверенность в себе, когда погода была хорошей, отмечают исследователи. И наоборот, дождь за окном вводил в депрессивное состояние и внушал неуверенность в завтрашнем дне.

По словам ученых, результаты исследования можно использовать для создания более эффективных моделей управления персоналом. Как минимум, не стоит ожидать от подчиненных слишком многого, когда с утра на улице плохая погода.