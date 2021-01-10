 

Бывший британский министр – брексит перешёл в «брексивечность»

10.01.2021, 15:42, Новости дня
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По словам бывшего министра из правительства Тони Блэра Дениса Макшейна, брексит не закончится с выходом Великобритании из ЕС. Как он пишет в своей колонке для Libération, проблемы, связанные с Ирландией и Шотландией, которые из Евросоюза выходить не хотели, так и останутся пока нерешёнными.


Reuters

Брексит 31 декабря не закончился, уверен бывший министр в правительстве Тони Блэра Денис Макшейн. В своей колонке для Libération он называет этот процесс «брексивечность», поскольку, по его словам, вопрос об отношениях с Европой будет стоять перед британцами ещё многие десятилетия.

Сам Макшейн перешёл в ирландское гражданство, чтобы оставаться в Европейском союзе. Он отмечает, что хотя чувствует свою принадлежность к Великобритании, на самом деле в нём нет ни капли английской крови: его отец был польским офицером, а мать — ирландско-шотландских кровей. И если отец рассказывал ему о притеснениях поляков русскими, то мать — о смертельных эскадронах англичан против ирландцев.

И теперь в обществе ирландцев, которые остались в ЕС, растёт англофобия, они радуются трудностям, с которыми столкнулись англичане при выходе из союза. Политики призывают бороться с этим явлением, ведь экономики островов очень связаны. В свою очередь, и в Шотландии набирают силу сепаратные настроения, поскольку шотландцы были за то, чтобы остаться в ЕС, но им тоже с остальной Великобританией приходится выходить из Евросоюза.

Макшейн отмечает, что с радостью сохранял бы своё британское гражданство, но правительство в Лондоне вместо того, чтобы расширять права своих граждан, наоборот, их сужает. Так что теперь, благодаря ирландским корням своей матери, он получил гражданство Ирландии. И это лишь укрепило его «стремление бороться против роста националистической идеологии идентичности, которая, словно вирус, угрожает повсюду демократической политике», пишет он в Libération.



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