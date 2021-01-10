 

Тренер сборной РФ по биатлону назвал секрет победы на Кубке мира

10.01.2021, 15:16, Новости дня
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Российские биатлонисты одержали победу на смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе благодаря грамотной стратегии, сообщил главный тренер сборной РФ по биатлону Валерий Польховский.

«Главное было выбрать правильную стратегию. Обсудив план на гонку с тренерами, мы решили, что третий этап побежит Саша Логинов, а четвертый – Эдуард Латыпов. В нашей команде должна быть конкуренция, чтобы не только Саша Логинов бегал четвертый этап. Надо растить молодое поколение», – цитирует ТАСС Польховского.

По его словам, этот план в итоге принес положительный результат. Он отметил, что биатлонист Эдуард Латыпов достойно боролся на последнем этапе, взял два дополнительных патрона, но тем не менее сумел принести победу.

В воскресенье сборная РФ по биатлону прервала антирекордную серию без медалей в Кубке мира нынешнего сезона, россияне победили в смешанной эстафете в немецком Оберхофе.

Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов преодолели дистанцию 4 по 6 км за 1 час 8 минут 21,7 секунду, использовав 7 дополнительных патронов. До этого РФ оставалась без медалей 43 гонки подряд.

Предыдущий раз медаль завоевал Логинов, став третьим в гонке преследования на чемпионате мира в феврале 2020 года (гонки чемпионатов мира входят в программу Кубка мира).

В ноябре норвежец Йоханнес Бе занял первое место в спринте на дистанции 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 12-ю строчку.



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