 

Создан более эффективный способ получения биотоплива

10.01.2021, 14:52, Новости дня
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О новом более эффективном способе получения биотоплива повествует научная статья в журнале Scientific Reports. Ученые предлагают использовать в производстве так называемые вспомогательные молекулы НАДН и НАДФН, которые позволят получить с меньшими затратами жидкое топливо растительного происхождения.

Суть химического процесса состоит в том, чтобы как можно больше сахара, содержащегося в растениях. Превратить в этанол или бутанол, которые могут легко заменить традиционные нефтепродукты.

Напомним, что биоэнергетика сегодня является важной частью общей энергетической стратегии в разных странах, где скапливается много отходов сельскохозяйственного производства. Однако биотопливо полностью заменить нефтепродукты и газ не в состоянии.



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