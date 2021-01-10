 

Королеве Елизавете II и её супругу сделали прививку от COVID-19

10.01.2021, 14:48, Новости дня
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В пресс-службе Букингемского дворца подтвердили, что королеву Великобритании Елизавету II и её супруга принца Филиппа привили от коронавируса, передаёт The Daily Telegraph. Отмечается, что королева решила объявить о сделанной прививке от COVID-19, для того чтобы пресечь спекуляции на эту тему.


Reuters

Королеве Великобритании Елизавете II и её супругу герцогу Эдинбургскому сделали прививку от COVID-19, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца. 

Как отмечает издание, прививку 94-летней королеве и 99-летнему принцу Филиппу в Виндзорском замке сделал их личный врач.

Источники подтвердили, что решение обнародовать факт вакцинации от коронавируса приняла сама Елизавета II, для того чтобы избежать дальнейших спекуляций на тему того, сделает ли королевская чета прививку, чтобы побудить других сделать то же самое. При этом медицинские вопросы монаршей семьи, как правило, остаются строго конфиденциальными.

Королева и её супруг относятся ко второй приоритетной группе — тех, кому от 80 лет. К первой группе относятся персонал и постояльцы домов престарелых.

Как пишет The Daily Telegraph, несмотря на то что помощники королевской семьи настаивали на том, чтобы чета отказалась от вакцинации, в правительстве Великобритании надеялись, что Елизавета II и принц Филипп публично сделают прививку. Это, как полагали в правительстве, должно побудить британцев последовать их примеру.



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