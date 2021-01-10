Штурм Капитолия оттолкнул от Трампа даже союзников среди иностранных лидеров

10.01.2021, 14:48, Новости дня

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У действующего президента США Дональда Трампа немного шансов возобновить свою политическую карьеру после штурма Капитолия его сторонниками, пишет The Independent. Как отмечает издание, политические и коммерческие связи иностранных лидеров с Трампом заметно упали в цене из-за подстрекательства президентом к насилию, призывов американских политиков к его отстранению и череде отставок из его администрации.



Reuters

В 2016 году вскоре после избрания Дональда Трампа в Японии активно освещали первую встречу президента США после прихода к власти, которую он провёл с японским лидером Абэ Синдзо. В Индии были счастливы сообщить, что премьер-министр Нарендра Моди стал первым, кого пригласили на рабочий ужин в Белый дом. В Саудовской Аравии отмечали, что страна стала первой, куда с визитом отправился Трамп, откуда президент затем вылетел в Израиль, где этому были очень рады, пишет The Independent.

Пока главы государств по всему миру радовались встречам с Трампом, семья американского лидера «была занята зарабатыванием денег», заключая сделки за рубежом. Так, сын президента Дональд Трамп-младший открывал курорты в Индонезии, его дочь Иванка Трамп, будучи советником главы Белого дома, регистрировала торговые марки для своего бренда в Китае, муж Иванки Джаред Кушнер, старший советник президента, искал инвесторов для семейного бизнеса в Китае и на Ближнем Востоке.

Однако после штурма Капитолия, в ходе которого действующий лидер подстрекал своих сторонников, наличие политических и коммерческих связей с Трампом заметно упало в цене.

Как отмечает издание, виной тому призывы как среди членов Демократической партии, так и среди республиканцев, к лишению Трампа полномочий. В частности, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса привести в действие 25-ой поправку к конституции США, которая предусматривает возможность объявить президента неспособным исполнять обязанности. В противном случае Пелоси заявила, что во второй раз запустит в отношении главы государства процедуру импичмента.

Более того, продолжается череда отставок в знак протеста против действий президента. Первой свой пост покинула министр транспорта Элейн Чао, вслед за ней министр образования Бетси ДеВос также подала в отставку в связи с беспорядками в здании конгресса.

The Independent пишет, что поражение Трампа на выборах стало «большим ударом для тех, кто инвестировал в него из-за рубежа». И это поражение может стать для него не последним.

Трамп мог сохранить политический вес, поддерживать Республиканскую партию в их попытках помешать администрации избранного президента Джо Байдена на ряде фронтов, от внешней политики до обороны. Кроме того, существовала возможность того, что в 2024 году Трамп вновь баллотируется в президенты, и неплохо покажет себя против кандидата от демократов, учитывая необходимость борьбы с экономическим кризисом и пандемией, с которыми сейчас столкнулся Байден. Однако в данный момент шансы Трампа на успех заметно упали. За один срок президент потерял Белый дом, палату представителей и сенат.

Вероятно, желая препятствовать приведению в действие 25-ой поправки к конституции, Трамп призвал своих сторонников к миру и порядку и заявил, что им необходимо разойтись. После этого сторонники обвинили президента в «предательстве». Учитывая всё это, кажется маловероятным, что Трамп сможет возобновить свою политическую карьеру или что иностранные лидеры вновь поставят на него.

Как отмечает The Independent, ряд стран, вне всяких сомнений, выиграли от президентства Трампа. Речь идёт о Саудовской Аравии, Израиле, Японии, Индии, Австралии и даже о Турции. Однако эти успехи могут оказаться весьма непродолжительными. Так, лидеры по всему миру, даже бывшие союзники Трампа, уже стремятся наладить контакты с администрацией избранного президента Байдена.