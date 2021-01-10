 

Лукашенко назвал сроки подготовки проекта новой конституции Белоруссии

10.01.2021, 14:22, Новости дня
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Поправки в конституцию Белоруссии могут быть обозначены на предстоящем Всебелорусском народном собрании, если делегаты будут к этому готовы, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Поправки в конституцию – может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены. А внесение их будет исключительно на референдуме», – сказал Лукашенко в эфире «Россия 1».

Отвечая на вопрос, когда может состояться референдум по новой конституции, Лукашенко заявил, что это будет объявлено на Всебелорусском народном собрании, передает РИА «Новости». 

«Думаю, в течение года мы сможем разработать проект новой конституции. И думаю, что к концу будущего года проект новой конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть», – указал Лукашенко.

Президент отметил, что проект нового основного закона республики могут разработать в течение года. «И думаю, что к концу будущего года проект новой конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть», – сказал глава государства.

Ранее Лукашенко заявил, что у Всебелорусского народного собрания не будет «бешенных полномочий», оно не сможет менять какие-либо конституционные нормы. 

Президент Белоруссии сообщил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) пройдет 11-12 февраля.



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