Армения назвала основные вопросы трехсторонних переговоров по Карабаху

10.01.2021, 14:22, Новости дня

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым планирует обсудить возвращение военнопленных, поиск тел погибших военнослужащих, а также судьбы пропавших без вести, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян.

«Для армянской стороны решающее значение имеют вопросы возвращения пленных, поисково-спасательные операции, связанные с нашими солдатами, находящихся в тылу азербайджанцев, поиск тел погибших, судьба пропавших без вести», – отметила она в Facebook.

По ее словам, армянская сторона считает обсуждение этих вопросов одной из ключевых тем московской встречи. Геворкян отметила, что пока готового заявления у Московского саммита нет, оно будет составлено в ходе переговоров сторон.

Также Геворкян подчеркнула, что заранее запланированная повестка встречи имеет экономический характер, который касается открытия региональных коммуникаций, реализации международных грузоперевозок, в том числе из Армении в Россию и Иран, а также из центральных районов Армении в Сюникскую область.

Ранее в пресс-службе Кремле сообщили, что трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут 11 января в Москве по инициативе главы российского государства.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».