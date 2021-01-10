 

В Днепропетровской области дети играли с запалом гранаты. В результате боеприпас взорвался

10.01.2021, 14:18, Новости дня
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В городе Каменское Днепропетровской области двое детей получили травмы в результате взрыва запала от ручной гранаты, рассказали в местной полиции 10 января.

Запал взорвался у ребят в руках во время игры. В результате взрыва 14-летний и шестилетний мальчики получили травмы рук, живота и лица. Их доставили в областную детскую больницу.

Взрыв произошел по месту проживания семьи шестилетнего ребенка. Подросток пришел к нему в гости.

Следователи Южного отделения полиции открыли уголовное производство по двум статьям – части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и части 1 статьи 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком), уточнили полицейские.

В рамках расследования полиция установит обстоятельства преступления и происхождения боеприпаса. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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