 

Американская компания создала беспилотник для испытания искусственного интеллекта

10.01.2021, 13:58, Новости дня
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Для того чтобы испытать системы искусственного интеллекта, а также провести первичное машинное обучение, в американской компании General Atomics предлагают использовать два реактивных БПЛА.

Первый беспилотный летательный аппарат будет оснащен проверенной системой искусственного интеллекта, второй – новой, еще неопробованной. Он-то и будет ведомым, то есть станет летать за «командиром», чтобы пройти обучение и показать свои летные качества.

Как поясняют представители компании, такие «тренировки» планируют провести в текущем и будущем году. В результате должен появиться надежный и функциональный ИИ для создания военных беспилотных летательных аппаратов. Лучшие образцы будут ставить на вооружение.



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