Ученые объяснили низкую скорость эволюции у крокодилов

10.01.2021, 13:58, Новости дня

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Известно, что любые виды живых организмов достаточно быстро эволюционируют, что видно даже на примере человека. Однако такие рептилии, как крокодилы, практически не изменились со времени вымирания динозавров. Что же позволило им сохраниться почти в первозданном виде на протяжении столь длительного периода?

По мнению ученых, слабая эволюция у крокодилов – это результат изначально созданного совершенного организма. У них просто нет потребности меняться, так как и в данном виде им удалось успешно пережить несколько периодов вымирания на Земле.

Напомним, что предки современных крокодилов мало чем отличались от современных потомков. А ведь ученым уже удалось найти останки этих рептилий, живших около 200 млн лет назад.