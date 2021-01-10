 

Водолазы нашли черные ящики и фрагменты тел на месте падения самолета в Индонезии

10.01.2021, 13:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Индонезийские водолазы определили место крушения пассажирского самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море, пишет агентство Аssociated Press 10 января со ссылкой на командующего поисковой операцией, маршала военно-воздушных сил Индонезии Хади Тьяджанто.

По его словам, спасатели нашли обломки фюзеляжа с регистрационными деталями самолета. В районе между островами Ланканг и Лаки, входящими в архипелаг Серибу, на глубине 23 метров найдены обломки упавшего лайнера, фрагменты тел и одежды погибших пассажиров.

Агентство отметило, что на борту находились 62 человека, в том числе семеро детей и трое младенцев.

Индонезийская газета Tribune News сообщила, что поисковые группы, работающие на месте крушения авиалайнера в акватории Яванского моря, обнаружили сигналы черных ящиков.

По словам Тьяджанто, спасатели отследили два сигнала, подаваемые бортовыми самописцами и сейчас локализовали их местонахождение. Маршал надеется, что в ближайшее время черные ящики поднимут, после чего они станут материалом для выяснения причин аварии, которыми занимается Национальный комитет по безопасности на транспорте.

Информацию о нахождении черных ящиков подтвердило и агентство AFP в Twitter.

#BREAKING Indonesia says has located black box recorders from crashed plane pic.twitter.com/Ak3kEhswrB

— AFP News Agency (@AFP) January 10, 2021

9 января авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, который летел из столицы Индонезии Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан. Рейс SJ182 через четыре минуты после вылета, примерно в 9.40 по киевскому времени, потерял более 10 тыс. футов высоты (около 3 км). Затем связь была потеряна. Регент Тысячи островов Джунаеди заявил индонезийскому порталу Detikcom, что самолет разбился в районе необитаемого острова Лаки.

На борту пассажирского самолета рейса SJ182 украинцев не было.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Способную определить попадание пули «умную» мишень создали в России

01.01 / Союзы, конфликты, климат и терроризм — ABC News перечислил ключевые вызовы 2021 года для Байдена

15.10 / Раскрыта дата выхода лифтбэка JAC на рынок России

15.07 / Байден предложил выделить 2 триллиона долларов на борьбу с изменениями климата

20.12 / DM – лекарство не должно быть хуже болезни — Трамп раскритиковал новый карантин в Великобритании

16.09 / Справка переселенца будет доступна в “Дії”

15.07 / Общество: Творческую молодежь отправили в антишколы

08.09 / ЛУКОЙЛ запустил новый инвестиционный цикл в Поморье

08.08 / Коронавирусом в мире заразились более 19,37 млн человек

23.09 / В РФ удвоилось число преступлений с использованием мобильной связи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска