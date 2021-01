Водолазы нашли черные ящики и фрагменты тел на месте падения самолета в Индонезии

10.01.2021, 13:24, Новости дня

Индонезийские водолазы определили место крушения пассажирского самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море, пишет агентство Аssociated Press 10 января со ссылкой на командующего поисковой операцией, маршала военно-воздушных сил Индонезии Хади Тьяджанто.

По его словам, спасатели нашли обломки фюзеляжа с регистрационными деталями самолета. В районе между островами Ланканг и Лаки, входящими в архипелаг Серибу, на глубине 23 метров найдены обломки упавшего лайнера, фрагменты тел и одежды погибших пассажиров.

Агентство отметило, что на борту находились 62 человека, в том числе семеро детей и трое младенцев.

Индонезийская газета Tribune News сообщила, что поисковые группы, работающие на месте крушения авиалайнера в акватории Яванского моря, обнаружили сигналы черных ящиков.

По словам Тьяджанто, спасатели отследили два сигнала, подаваемые бортовыми самописцами и сейчас локализовали их местонахождение. Маршал надеется, что в ближайшее время черные ящики поднимут, после чего они станут материалом для выяснения причин аварии, которыми занимается Национальный комитет по безопасности на транспорте.

Информацию о нахождении черных ящиков подтвердило и агентство AFP в Twitter.

#BREAKING Indonesia says has located black box recorders from crashed plane pic.twitter.com/Ak3kEhswrB

— AFP News Agency (@AFP) January 10, 2021

9 января авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, который летел из столицы Индонезии Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан. Рейс SJ182 через четыре минуты после вылета, примерно в 9.40 по киевскому времени, потерял более 10 тыс. футов высоты (около 3 км). Затем связь была потеряна. Регент Тысячи островов Джунаеди заявил индонезийскому порталу Detikcom, что самолет разбился в районе необитаемого острова Лаки.

На борту пассажирского самолета рейса SJ182 украинцев не было.