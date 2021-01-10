 

В Полтавской области возобновили подачу газа после взрыва на газопроводе

10.01.2021, 13:24, Новости дня
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В Полтавской области восстановили газоснабжение во всех 17 населенных пунктах после разгерметизации газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram 10 января.

“По состоянию на 11.00 возобновлено газоснабжение во всех 17 населенных пунктах Лубенского района Полтавской области, которое было прекращено из-за отключения газораспределительной системы (ГРС) “Вишневое”, – говорится в сообщении спасателей.

Население оповещают о возобновлении подачи газа. Спасатели просят местных жителей находиться дома и следить за газовыми приборами.

После аварии на газопроводе специалисты сразу отключили ГРС “Вишневое”. Из-за этого без газа осталось около 3,5 тыс. абонентов. ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” назвал диверсию одной из версий причин разгерметизации магистрального газопровода. Жертв и пострадавших в результате аварии нет.

Взрыв и пожар на участке магистрального газопровода произошли в нескольких километрах от города Лубны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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