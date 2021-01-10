Нижний Новгород получил статус «Новогодней столицы РФ – 2022»

10.01.2021, 12:34, Новости дня

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Нижний Новгород получил официальный статус «Новогодней столицы РФ – 2022». Торжественная церемония передачи почетного титула состоялась в субботу в Калуге, ставшей «Новогодней столицей РФ – 2021», сообщила пресс-служба областного правительства.

«Наступивший год богат на праздничные события и юбилейные даты. Помимо 800-летия Нижнего Новгорода, к которому мы активно готовимся, теперь у нас появился еще один повод для гордости. Нижний стал юбилейным, десятым городом, получившим статус «Новогодней столицы России» за недолгую историю существования этого всероссийского проекта», – передает РИА «Новости» слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Как отметил главы региона, у Нижнего Новгорода есть и успешный опыт проведения масштабных проектов, и вся необходимая инфраструктура, и уникальные достопримечательности, которые привлекают туристов со всего мира.

Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде в статусе официальной «Новогодней столицы России» стартовали в декабре 2021 года и продолжатся в новогодние каникулы 2022 года.

Нижегородские мастера Казаковского предприятия художественных изделий вручную изготовили в технике филиграни традиционный символ проекта – «Хрустальную снежинку». В январе 2022 года этот символ передадут городу, который станет следующей новогодней столицей.

Ранее титула «Новогодняя столица России» были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга.