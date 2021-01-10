Из-за взрыва на Украине без газа остались почти 20 населенных пунктов

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10.01.2021, 11:40, Новости дня
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В связи со взрывом и разгерметизацией газопровода в Полтавской области прекращено газоснабжение в 17 населенных пунктах Украины, сообщается на сайте госслужбы страны по ЧС.

«В результате отключения ГРС «Вишневое» прекращено газоснабжение 17 населенных пунктов Лубенского района», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Специалисты проводили замеры воздуха, превышение концентрации опасных веществ не обнаружено. Создан оперативный штаб, который работает круглосуточно. Организован объезд сотрудниками ГУ госслужбы по ЧС Украины в Полтавской области всех домохозяйств с целью оповещения населения о правилах пользования газовыми устройствами перед началом восстановления газоснабжения. Также привлечены представители социальной службы и полиции, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород без газа осталось население 13 населенных пунктов. Взрыв на газопроводе в Полтавской области прогремел в субботу вечером. По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация.



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