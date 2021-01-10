 

В России ввели новый штраф для автомобилистов

10.01.2021, 8:38, Новости дня
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В РФ 10 января вступил в силу законопроект о введении административных штрафов за неоплаченный проезд по платным автодорогам.

За подобное нарушение вводится штраф для водителей легковых автомобилей – в размере 1,5 тыс. рублей, для водителей автобусов и грузовиков – в размере 5 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Кроме того, нарушители, оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, освобождаются от ответственности, а дело о нарушении прекращается.

Также, если нарушение зафиксировали средствами фото- и видеофиксации несколько раз за сутки, то владелец транспортного средства не будет привлекаться к ответственности за второй и последующие случаи в течение суток.

В октябре Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о введении административных штрафов до 5,5 тыс. рублей за неоплаченный проезд по платным дорогам.



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