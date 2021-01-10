 

Состояние Илона Маска впервые превысило 200 млрд долларов – он стал самым богатым человеком в мире

10.01.2021, 8:38, Новости дня
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Состояние американского предпринимателя и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg.

По данным на 10 января, состояние Маска увеличилось на 14,5 млрд и достигло 209 млрд долларов, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Вторую строчку рейтинга занимает основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, а также владелец издательского дома The Washington Post Джефф Безос, чье состояние выросло на 1,09 млрд долларов и в общей сложности достигло 186 млрд долларов.

7 января Маск стал самым богатым человеком в мире, обойдя главу Amazon Джеффа Безоса.



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