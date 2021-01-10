 

Спрогнозирована стоимость доллара и евро на 2021 год

10.01.2021, 8:38, Новости дня
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Доллар в 2021 году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а евро – 82-92 рубля, спрогнозировал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, концу 2020 года рубль постепенно укреплялся к доллару и евро в связи с позитивными новостями на внешних мировых рынках. «По нашему прогнозу, в 2021 году торговые диапазоны, в которых будет колебаться доллар США, – 70-80 рублей, а евро – 82-92 рубля», – цитирует РИА «Новости» Тимошенко.

Он также отметил, что спрос на обмен валюты со стороны населения на протяжении 2020 года от сезона к сезону распределялся достаточно неравномерно.

Ранее сообщалось, что состояние американского предпринимателя и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 млрд долларов.



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