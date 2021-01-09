Глава ЕК ответила на вопрос о закупках вакцины «Спутник V»

09.01.2021, 4:06, Новости дня

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Страны Евросоюза должны покупать вакцины от коронавируса только через общеевропейские переговоры, сейчас ЕС достаточно уже заказанных препаратов, сказала на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Есть только один формат переговоров – общий для 27 государств-членов ЕС, ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации. Учитывая уже имеющийся портфель заказов, а это 2,3 млрд вакцин, этого более чем достаточно для вакцинации всего населения ЕС», – сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о вакцине от коронавируса российского производства «Спутник V».

Глава ЕК добавила, что любая вакцина, поступающая на европейский рынок, проходит процедуру утверждения и исследования со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). «То есть мы поставляем надежные и эффективные вакцины в более чем достаточных объемах», – передает ее слова РИА «Новости».

Глава Еврокомиссии в пятницу анонсировала обновление контракта с компаниями Pfizer/BioNTech для закупки дополнительно еще 300 млн доз вакцины от коронавируса к уже заказанным 300 млн.

«Еврокомиссия рада объявить о заказе дополнительных 300 млн доз вакцины Pfizer, первая партия из них в 75 млн доз может начать поставляться уже в конце 2021 года», – передает слова фон дер Ляйен ТАСС.

Она отметила, что заказанных посредством контрактов Еврокомиссии с фармацевтическими компаниями вакцин от коронавируса хватит для вакцинирования более 80% населения стран объединения.

Ранее заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).