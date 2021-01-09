Россиян не оказалось среди задержанных за штурм Капитолия

09.01.2021, 4:06, Новости дня

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Российские граждане не числятся среди задержанных или пострадавших в ходе беспорядков 6 января у здания Конгресса США, говорится в комментарии диппредставительства России.

«Посольство РФ в США внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением дел в столичном округе. Запросили Госдепартамент на предмет наличия россиян среди задержанных или пострадавших. Пока что таких фактов не выявлено», – отмечается на странице посольства РФ в США в соцсети Facebook «в связи с появившейся в американских СМИ информацией о том, что одному из задержанных в ходе массовых акций протеста 6 января понадобился «русский переводчик». В посольстве РФ подчеркнули, что «при необходимости окажут соотечественникам консульско-правовое содействие».

Накануне в американских СМИ появились сообщения, что одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии в суде якобы потребовался переводчик с русского.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне, а участников указанных событий назвал террористами.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и действующая американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.