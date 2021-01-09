 

Экс-боксер избивал сына ради «любви к физкультуре» в Нижнем Новгороде

09.01.2021, 3:12, Новости дня
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Прокуратура Нижегородской области возбудила уголовное дело по факту избиения бывшим боксером пятилетнего сына, мать которого обратилась в правоохранительные органы.

В Сети ранее распространялась информация о том, что мужчина избивал мальчика, чтобы вырастить из него спортсмена и «привить любовь к физической культуре». В частности, в Сети писали, что мужчина пытался растянул сына в шпагат, а сверху на ноги поставил гири. В результате у ребенка диагностировали перелом бедра, трещину в руке и другие травмы, передает РИА «Новости».

«В прокуратуру перед Новым годом обратилась мать мальчика, с жалобами на мужа, который бил ребенка», – сообщили в региональной прокуратуре.

 «Материалы прокуратура направила в отдел полиции для решения вопроса об уголовном преследовании нерадивого отца. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним)», – говорится в сообщении на сайте.

Ранее житель Крыма убил свою полуторагодовалую дочь за то, что она громко плакала.



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